// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ученые объяснили причину небывалой жары по всей Земле

Ученые объяснили причину небывалой жары по всей Земле
25 июля 2018 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата.

По словам климатолога Майлза Аллена, случаи аномальной жары были и в прошлом, например, в 1976 году, когда в Англии установилась самая высокая температура в истории наблюдения (35,9 градуса Цельсия), что вызвало продолжительную засуху. При этом средняя температура атмосферы Земли в те годы была на две трети градуса Цельсия ниже, чем сейчас. Однако с глобальным потеплением жаркие дни стали более частыми, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Guardian.

Специалисты Всемирной метеорологической организации также указывают на то, что рекордная жара в 2018 году получила широкое распространение в Северном полушарии из-за изменений климата Земли. Наступление дней с крайне высокой температурой воздуха согласуются со сценарием, предсказывающим экстремальные погодные явления из-за продолжающихся выбросов парниковых газов.

По мнению климатологов, жара в Европе спадет, как минимум, через две недели. Однако при этом остается высоким риск пожаров в Скандинавии и Балтийском регионе. Уже в середине июля было зарегистрировано 50 лесных пожаров в одной только Швеции. Пожары в Греции также связаны с высокой июльской температурой и сильными ветрами. Причиной жары является устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, которые стабилизировались над севером Европы.

23 июля сообщалось, что рекордная жара установилась в Японии, где впервые в истории наблюдений воздух прогрелся до 41,1 градуса. Высокая температура держится уже несколько недель, что стало причиной смерти нескольких десятков человек.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Найдена причина небывалой жары по всей Земле
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Посол США в Армении: Рассматривается возможность организации встречи Пашиняна и Трампа По его словам, и Трамп, и Пашинян желают провести встречу, однако у них плотный график.
Пашинян - о предстоящей поездке в Петербург: Парализация работы ЕАЭС – не наша цель Однако, по его словам, правовые регулировки работы межправсовета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом Конституции Армении
Азербайджан грозит армянской радиацией собственному населению и союзникам В оборонном ведомстве республики отметили, что Азербайджанская армия готова к любому развитию событий на линии фронта.
Топ-менеджер Facebook призвал соцсеть сократить сбор данных пользователей Руководитель отдела информационной безопасности Facebook подчеркнул, что скандал с утечкой данных минимум 87 млн пользователей