Министр иностранных дел Приднестровья поздравил МИД Арцаха с 25-летием

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян получил поздравительное послание от министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева в связи с 25-летием создания внешнеполитического ведомства Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

«Внешнеполитическое ведомство республики прошло непростой пусть, борясь за признание права на собственную государственность и активно защищая интересы народа Арцаха. Сегодня МИД НКР является надежной и сплоченной командой трудолюбивых и ответственных дипломатов, способной решать самые сложные внешнеполитические задачи»,- говорится в поздравлении.

Отмечается, что в Приднестровье высоко ценят те тесные культурные и духовные связи, «день ото дня укрепляющиеся между нашими странами, ведущая роль в поддержании которых принадлежит Министерствам иностранных дел».

Ранее Масис Маилян получил поздравительное послание от министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове в связи с 25-летием создания внешнеполитического ведомства Арцаха.