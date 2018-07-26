Глава Спецследственной службы: Допрос Роберта Кочаряна будет снят на видео

PanARMENIAN.Net - Допрос экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года будет снят на видео. Об этом заявил перед заседанием правительства глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

«Видеозапись станет составляющей частью следственного мероприятия. Но даже если запись будет сделана, это не означает, что она будет опубликована», - сказал он, передает Радио «Свобода».

Допрос состоится 26 июля. Кочарян вызван на допрос в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что если Кочарян вновь не явится на допрос без уважительной причины, будет объявлен в розыск.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.

Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.

В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.