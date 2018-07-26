Армения и РФ могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов

PanARMENIAN.Net - Россия и Армения могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов. Об этом в рамках встречи с министром культуры Армении Лилит Макунц сообщил глава Минкультуры России Владимир Мединский. Он напомнил, что ранее обсуждал эту идею с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе своего июньского визита в республику.

«У нас есть совместные кинопроекты, несколько лет назад вышел фильм «Землетрясение», в этом году — «Спитак», который получил «Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру на последнем ММКФ», — сказал Мединский, подчеркнув, что у двух стран существует достаточно много интересных общих тем, которые могли бы лечь в основу тех или иных лент.

По его словам, фонд с общим капиталом мог бы выступать заказчиком как производства, так и продвижения совместных картин, а механизм его учреждения «может быть очень простым», «без бюрократической надстройки».

«Это может быть некое юридическое лицо, у которого есть директор с армянской и российской стороны и экспертный совет, которые решают, какие проекты поддерживать. Это могут быть как социальные, так и коммерческие ленты», — сказал Владимир Мединский, добавив, что на последние фонд мог бы выделять деньги, например, на возвратной основе. Также, по его словам, можно рассмотреть вариант создания частно-государственной организации.

«Мы можем не только охватить зрительскую аудиторию России и Армении, но и объединить усилия по продвижению наших картин за рубежом, так как российская и армянская диаспоры в мире достаточно большие», — подчеркнул министр.

Со своей стороны Макунц назвала создание российско-армянского фонда кино хорошей идеей. «Надо понять, какие шаги должны быть предприняты в этом направлении, понять формат и то, какие ресурсы, человеческие и финансовые, нужны», — сказала она, выразив уверенность, что такая организация будет способствовать появлению новых талантливых режиссеров.

В заключение встречи глава Минкультуры России пригласил Макунц принять участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября.