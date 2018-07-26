Ученики инженерных лабораторий «Армат» представят Армению на конкурсе роботов First Global

PanARMENIAN.Net - Ученики армянских инженерных лабораторий «Армат» представят Армению на международном конкурсе роботов First Global, который пройдет в Мехико 16-18 августа. Об этом сообщили исполнительный директор общественной организации «Союз компаний информационных технологий» (СКИТ) Карен Варданян, соучредитель и исполнительный директор компании Ucom - одного из главных партнеров и спонсоров «Армата» Айк Есаян и руководитель отдела ИТ и автоматизации процессов Америабанка Шаварш Восканян.

По словам Варданяна, ученики лаборатории «Армат» накопили отличные знания в области робототехники, могут достойно представить Армению на международной олимпиаде по робототехнике и принести стране победу.

«Для армянской команды участие в этом конкурсе – не только возможность обменяться опытом с ребятами из других стран и научиться у них чему-нибудь новому, но и возможность представить Армению на международной арене. Мы приветствуем эту инициативу «Союза компаний информационных технологий», и мы рады, что наши талантливые подростки представят Армению на конкурсе роботов. Постоянно внедряя инновационные технологии, Америабанк придает большое значение процессу обучения и развития поколений в направлении технологического прогресса и присоединяется к этому проекту с любовью»,- отметил Шаварш Восканян.

По словам Есаяна, такие проекты очень важны для страны, так как прививают детям любовь к современным технологиям и инженерному делу, и результаты их работы уже налицо.

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать такие проекты, в особенности «Армат». Это направление имеет очень важное стратегическое значение для нашей страны, и поэтому мы всегда будем поддерживать и продвигать такие проекты»,- отметил он.

В конкурсе роботов First Global принимают участие ребята в возрасте 14-18 лет из почти 160 стран. Цель конкурса - объединить юношей, вдохновить их технологическими и инновационными возможностями, создать платформы для поиска решений глобальных проблем и улучшения качества жизни.

В этом году основным направлением конкурса являются задачи в области возобновляемых источников энергии. В рамках конкурса будут ветряные и тепловые станции, модели солнечных элементов. Под руководством участников команды робот должен будет привести в действие ветряную станцию, перенести солнечную панель с одной точки в другую, где члены команды должны взять и повесить на соединительных кольцах, в результате чего на экран будет выведено производство условной электрической энергии. Кроме того, также будет использоваться условный уголь, который нужно установить в макетной секции тепловых станций.

В команду Армении входят Ваагн Заргарян (Арцваберд), Лилит Хачикян (Сисиан), Нона Телунц (Горис) и лидер команды и участник Армен Енокян (Сисиан). В команде одинаковое количество девочек и мальчиков. Примечательно, что армянская команда, очевидно, отражает миссию образовательной сети «Армат» - региональное развитие инновационных и инженерных знаний.

Подростки работали над роботом в течение месяца.