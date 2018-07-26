$150 млрд - за несколько минут: Акции Facebook обвалились на 24%
26 июля 2018 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Акции социальной сети Facebook обвалились на 24% сразу после закрытия основных торгов в США 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков.
Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около 150 млрд долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме - за 2018 год они выросли на 23%, пишет Deutsche Welle.
В квартальном отчете Facebook говорится, что выручка компании за квартал выросла на 42% и достигла 13,2 млрд долларов. Аналитики ожидали, что она увеличится до 13,3 млрд. Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики.
Аудитория Facebook составила 1,47 млрд человек, которые пользовались соцсетью ежедневно. При этом в Европе число таких пользователей сократилось на 3 млн человек, а в США и Канаде не изменилось.
Facebook в 2018 году оказался в центре сразу нескольких скандалов, связанных с утечкой данных и предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США. До последнего времени эти скандалы не сказывались на стоимости акций Facebook.
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