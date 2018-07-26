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Число жертв пожаров в Греции достигло 83 человек

Число жертв пожаров в Греции достигло 83 человек
26 июля 2018 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Число жертв в результате лесных пожаров в Греции возросло до 83 человек.

Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Греция.

В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, ситуация усугубляется сильным ветром, из-за чего пожарные не могут справиться с огнем. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.

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Ria.ru: Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 83
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