Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров явился на допрос в ССС Армении по делу о 1 марта

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Юрий Хачатуров явился на допрос в Специальную следственную службу (ССС) Армении, передает Aysor.am.

Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Хачатуров вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты.

1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года Хачатуров является генеральным секретарем ОДКБ.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.

Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.

В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.