Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома»
26 июля 2018 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Райан Рейнольдс спродюсирует и, возможно, сыграет в фильме Stoned Alone («Торчит дома») по мотивам комедии «Один дома». Лента будет посвящена лузеру-наркоману, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом.
Главный герой Stoned Alone выращивает дома коноплю. Он опаздывает на самолет, на котором должен был отправиться в отпуск в горы, и решает употребить наркотики. У него начинается паранойя, и герою кажется, что кто-то вломился к нему домой, после чего его опасения оказываются правдой. Будучи в состоянии сильного наркотического опьянения, герой пытается помешать ворам и защитить свое жилище наподобие того, как это делал персонаж Маколея Калкина в «Один дома», пишет Lenta.ru со ссылкой на Collider.
Режиссером картины выступит Августин Фриззелл, снявшая драму «Никогда не возвращайтесь». Дата выхода фильма пока неизвестна.
Канадский актер Райан Рейнольдс известен по роли Дэдпула в одноименной дилогии по комиксам Marvel. В декабре 2017-го сообщалось, что актер сыграет легендарного покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу».
Первый фильм серии «Один дома» вышел в прокат в 1990 году. Два года спустя на экраны выпустили сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Главную роль в этих картинах сыграл Маколей Калкин.
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