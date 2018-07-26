Спецследственная служба РА: Допрос Роберта Кочаряна состоялся

PanARMENIAN.Net - Допрос экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года состоялся.

Как PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оханджанян, Кочарян находился у следователя.

По ее словам, более подробная информация будет опубликована позже. Кочарян вызван на допрос в качестве свидетеля.

Ранееглава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян заявил, что допрос экс-президента Армении Роберта Кочаряна будет снят на видео.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.

Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.

В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.