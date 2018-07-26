Спецследственная служба РА: Допрос Роберта Кочаряна состоялся
26 июля 2018 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Допрос экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года состоялся.
Как PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оханджанян, Кочарян находился у следователя.
По ее словам, более подробная информация будет опубликована позже. Кочарян вызван на допрос в качестве свидетеля.
Ранееглава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян заявил, что допрос экс-президента Армении Роберта Кочаряна будет снят на видео.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
На Афины обрушилось наводнение после сильного шторма Северные пригороды Афин затоплены. Полиция перекрыла в целях безопасности главные дороги в пригородах Кисифья и Неа Эритрея
Раскрыты подробности финала и продолжения «Игры престолов» Блойс подчеркнул, что в финальной части не будет двухчасовых эпизодов
Президент Армении: Наличие видения развития государства существенно Участники встречи также поделились с президентом своими мнениями и точками зрения
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» Лента будет посвящена лузеру-наркоману, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом