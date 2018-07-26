// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Армении: Наличие видения развития государства существенно

Президент Армении: Наличие видения развития государства существенно
26 июля 2018 - 18:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 июля встретился с выпускниками Школы лидерства 2017-2018 гг. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Состоялась непринужденная беседа с молодыми людьми, в ходе которой президент в формате диалога ответил на их вопросы о перспективах развития страны, существующих вызовах, возможностях использования потенциала рассеянного по миру армянства и о многом другом.

Саркисян счел существенным наличие видения развития государства.

«Мы должны не только сформировать видение, но и понимать, как и в каком направлении будет развиваться мир в предстоящие 20-30 лет. Нужно иметь созвучную с видением программу, в которой будут четко обозначены обеспечивающие прогресс сферы и мы должны всячески поощрять их развитие», - отметил президент.

Участники встречи также поделились с президентом своими мнениями и точками зрения.

 Самое значимое
Комитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налоговКомитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налогов
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Армения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 годуАрмения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 году
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
В Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четвертьВ Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четверть
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Озеро Севан - в топ-5 популярных у российских туристов курортов стран СНГОзеро Севан - в топ-5 популярных у российских туристов курортов стран СНГ
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Главы Минобороны и МИД РА посетили участок армяно-азербайджанской госграницы
Новый глава Минобороны РА: Боеготовность ВС Армении будет на высшем уровне
Глава Минздрава Армении: С 1 августа зарплаты около 10.000 медработников повысятся на 15%
СНБ нашла многомиллионные махинации на фирме крупного армянского олигарха
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
На Афины обрушилось наводнение после сильного шторма Северные пригороды Афин затоплены. Полиция перекрыла в целях безопасности главные дороги в пригородах Кисифья и Неа Эритрея
Раскрыты подробности финала и продолжения «Игры престолов» Блойс подчеркнул, что в финальной части не будет двухчасовых эпизодов
Спецследственная служба РА: Допрос Роберта Кочаряна состоялся Как PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оханджанян, Кочарян находился у следователя
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» Лента будет посвящена лузеру-наркоману, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом