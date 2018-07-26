Президент Армении: Наличие видения развития государства существенно

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 июля встретился с выпускниками Школы лидерства 2017-2018 гг. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Состоялась непринужденная беседа с молодыми людьми, в ходе которой президент в формате диалога ответил на их вопросы о перспективах развития страны, существующих вызовах, возможностях использования потенциала рассеянного по миру армянства и о многом другом.

Саркисян счел существенным наличие видения развития государства.

«Мы должны не только сформировать видение, но и понимать, как и в каком направлении будет развиваться мир в предстоящие 20-30 лет. Нужно иметь созвучную с видением программу, в которой будут четко обозначены обеспечивающие прогресс сферы и мы должны всячески поощрять их развитие», - отметил президент.

Участники встречи также поделились с президентом своими мнениями и точками зрения.