Раскрыты подробности финала и продолжения «Игры престолов»
26 июля 2018 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Представитель канала HBO Кейси Блойс рассказал в интервью Entertainment Weekly о продолжительности эпизодов в восьмом сезоне «Игры престолов». По его словам, создатели сериала решили отказаться от чересчур длинных серий.
Блойс подчеркнул, что в финальной части не будет двухчасовых эпизодов. Он также предположил, что трейлер восьмого сезона может выйти уже в 2018 году, пишет Lenta.ru.
Говоря о своих ощущениях от сценария финала, представитель HBO заявил, что это «подходящий способ завершения для одного из лучших шоу в истории телевидения». «Об этом потом долго будут говорить», — пообещал он.
Блойс также поведал о планах, связанных со вторым приквелом к «Игре престолов». По его словам, пилотную серию к очередному спин-оффу собираются снять в начале 2019 года. Первый приквел, шоураннером которого выступит Джейн Голдман, не станет «Игрой престолов 2». «Это совсем иная история, другой мир, потому что королевства (из оригинального сериала) тогда еще не существовали», — добавил Блойс.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Съемки восьмой части завершились в начале июля. Премьера финала запланирована на весну 2019 года.
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