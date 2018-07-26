На Афины обрушилось наводнение после сильного шторма

PanARMENIAN.Net - Наводнение, вызванное сильным штормом, обрушилось на Афины 26 июля.

Северные пригороды Афин затоплены. Полиция перекрыла в целях безопасности главные дороги в пригородах Кисифья и Неа Эритрея, пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Греция.

Пожарная служба Афин получила 140 звонков от граждан с просьбой о помощи, в частности относительно откачивания воды из затопленных домов.

Ранее сообщалось, что в Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых, по последним данным, стали 83 человека, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.