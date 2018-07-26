Экс-президент Армении стал обвиняемым по делу о свержении конституционного строя
26 июля 2018 - 22:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении.
«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года экс-президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», - отмечается в сообщении ССС. Ранее 26 июля Кочарян был вызван на допрос в ССС в качестве свидетеля по делу о событиях в Ереване 1 марта 2008 года.
Сам Кочарян в беседе с телекомпанией «Еркир Медиа» назвал решение вендеттой и заявил, что «Кустурица позавидовал бы воображению следствия». По его мнению, виновные уже назначены, и следствие подгоняется под политическое решение. «Настроение широких масс пытаются перенести в правовое поле, и, по сути, получается, что набравший 21,5% голосов избирателей Левон Тер-Петросян победил на выборах 2008 года. Это очень и очень далеко от реальности, не имеет никакого отношения к действительности, это вендетта под лозунгом любви и согласия бархатной революции», – сказал Кочарян.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна. Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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