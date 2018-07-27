СМИ: Бывший вице-премьер Армении допрошен по делу «1 марта»
27 июля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 июля бывший заместитель премьер-министра Армении Армен Геворкян также находился в Специальной следственной службе (ССС) РА, сообщает Armtimes.com.
Отмечается, что он тоже был допрошен по делу о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года.
Ранее стало известно, что экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие.
Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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