Пашинян - армянским бизнесменам РФ: Инвестируйте деньги в РА, все бывшие препятствия устранены

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 июля отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Там глава правительства РА встретился с несколькими десятками армянских бизнесменов из северо-западного региона России, сообщает пресс-служба премьера Армении.

«Хочу пригласить всех предпринимателей в Армению для осуществления экономической деятельности. Все существовавшие ранее препятствия устранены, их больше нет. Важно отметить следующее: самым важным из этих препятствий было и местами продолжает оставаться коррупция, несмотря на то, что в целом, говорят, в Армении больше нет коррупции, однако проявляются ее остаточные явление. Уверяю вас, что сегодня ведется активная борьба против коррупции, которая будет продолжаться», - сказал Пашинян, добавив, что борьба с коррупцией связана с некоторыми компаниями, и для правительства важно, чтобы эта борьба не рассматривалась и не комментировалась в качестве кампании против бизнеса.

«Для нас важно четко обозначить эту линию, что наша борьба не может быть против бизнеса. Мы гарантируем безопасность инвестиций. Говоря это, мы подразумеваем не только то, что ни один государственный орган не сможет ликвидировать инвестиции, но также подразумеваем, что никто не может захватить себе часть вашего бизнеса, мы исключаем такие явления», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что у правительства есть только одно условие в вопросе инвестиций: ожидается, что предпринимательская деятельность будет легальной. По словам премьер-министра, государство заинтересовано в создании новых рабочих мест и увеличении государственных доходов.

«Через неделю после того, как меня избрали премьер-министром, я официально заявил на встрече с бизнесменами, что отныне любой бизнес освобождается от каких-либо коррупционных обязательств. И в этом плане я исключаю любую попытку вмешательства на любом местном уровне в отношении какой-либо компании», - подчеркнул Пашинян.

«Мы хотим создать возможность, чтобы вы приехали и вели предпринимательскую деятельность в Армении, получали прибыль и принесли выгоду народу и государству. Мы хотим, чтобы вы зарабатывали деньги в Армении, наша цель – сделать возможности зарабатывать деньги в Армении максимально широкими, а не довольствоваться узким кругом. Предпринимательское поле должно быть доступно для многих, и мы можем обеспечить это сегодня.

Мы слышим мнения о том, что бизнес взял перерыв и ждет предстоящих выборов. Хочу подчеркнуть, что изменения, которые произошли в Армении, необратимы, и в Армении отныне может функционировать только правительство, которое опирается на логику революционных ценностей, в Армении не будет контрреволюции, и я считаю себя гарантом этого. Время дорого, и я не хочу его терять», - сказал Пашинян, не исключив, что проблемы есть в законах.

Он сообщил, что сегодня правительство работает над реформой Налогового кодекса, пытаясь сделать поле честным, справедливым, а также регулировать законодательство. Коснувшись приоритетов правительства в экономике, премьер-министр подчеркнул, что одним из них является развитие сферы высоких технологий.

Обращаясь к предпринимателям, Пашинян добавил, что правительство Армении не предлагает никому переводить свой капитал в Армению.

«Попробуйте с безопасного для вас любого порога. Давайте попробуем инвестировать деньги не так, чтобы они тратились в потребительской логике, а так, чтобы создавали добавленную стоимость. Мы должны изменить логику благотворительности. Прославление благотворительности нужно заменить прославлением работы», - сказал премьер-министр.

Пашинян выразил уверенность в том, что у правительства Армении нет причин для неудачи.