Власти Греции причиной пожаров считают преднамеренный поджог

PanARMENIAN.Net - Власти Греции имеют основания считать, что катастрофические пожары вблизи Афин, унесшие жизни минимум 82 человек, были результатом преднамеренного поджога.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас заявил, что пожарные, проанализировав спутниковые снимки и осмотрев места пожаров, пришли к выводу, что пожар начался с небольшими интервалами времени минимум в 22 местах, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Есть серьезные свидетельства преступной деятельности, проводится расследование», - заявил Тоскас.

В результате лесных пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, почти 200 получили ранения.