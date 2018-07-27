Власти Греции причиной пожаров считают преднамеренный поджог
27 июля 2018 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Греции имеют основания считать, что катастрофические пожары вблизи Афин, унесшие жизни минимум 82 человек, были результатом преднамеренного поджога.
Министр по делам правопорядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас заявил, что пожарные, проанализировав спутниковые снимки и осмотрев места пожаров, пришли к выводу, что пожар начался с небольшими интервалами времени минимум в 22 местах, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
«Есть серьезные свидетельства преступной деятельности, проводится расследование», - заявил Тоскас.
В результате лесных пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, почти 200 получили ранения.
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