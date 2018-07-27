Мхитарян: В «Арсенале» мне нравится больше, чем в «Манчестер Юнайтед»
27 июля 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что в лондонском клубе он чувствует себя более комфортно, чем в «Манчестер Юнайтед», где играл ранее.
«В жизни ты должен быть готов к любой ситуации. У меня был трудный момент в карьере, но я постарался оставить его позади. Может быть, что-то пошло не так, как я хотел, но жизнь продолжается»,- отметил футболист, пишет Soccer.ru.
По его словам, «Арсенал» всегда играл в наступательный футбол.
«При (тренере МЮ Жозе) Моуриньо команда играет иначе. Я никого не хочу критиковать, это разные философии. Я просто хочу сказать, что в «Арсенале» мне нравится больше, чем в МЮ. Здесь другая философия, другой стиль игры и сам клуб тоже другой»,- подчеркнул Мхитарян.
Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе 2018 года в обмен на Алексиса Санчеса.
Самое значимое
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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