// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Мхитарян: В «Арсенале» мне нравится больше, чем в «Манчестер Юнайтед»

Мхитарян: В «Арсенале» мне нравится больше, чем в «Манчестер Юнайтед»
27 июля 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что в лондонском клубе он чувствует себя более комфортно, чем в «Манчестер Юнайтед», где играл ранее.

«В жизни ты должен быть готов к любой ситуации. У меня был трудный момент в карьере, но я постарался оставить его позади. Может быть, что-то пошло не так, как я хотел, но жизнь продолжается»,- отметил футболист, пишет Soccer.ru.

По его словам, «Арсенал» всегда играл в наступательный футбол.

«При (тренере МЮ Жозе) Моуриньо команда играет иначе. Я никого не хочу критиковать, это разные философии. Я просто хочу сказать, что в «Арсенале» мне нравится больше, чем в МЮ. Здесь другая философия, другой стиль игры и сам клуб тоже другой»,- подчеркнул Мхитарян.

Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе 2018 года в обмен на Алексиса Санчеса.

Ссылки по теме:
Soccer.ru: Мхитарян: «В „Арсенале“ мне нравится больше, чем в МЮ»
Goal. Mkhitaryan happier at Arsenal after escaping Mourinho & Man Utd
 Самое значимое
Новичок «Арсенала»: Мхитарян может стать одним из лучших игроков АПЛНовичок «Арсенала»: Мхитарян может стать одним из лучших игроков АПЛ
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Официально: Роналду переходит в «Ювентус»Официально: Роналду переходит в «Ювентус»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
СМИ: Мхитарян - в пятерке «неприкасаемых» главного тренера «Арсенала»СМИ: Мхитарян - в пятерке «неприкасаемых» главного тренера «Арсенала»
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона WBAУкраинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона WBA
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Венгер покинет пост тренера «Арсенала» после 22 лет работы
Венгер: У Мхитаряна есть шансы восстановиться к матчу с «Атлетико»
Ванес Мартиросян официально объявил о бое с чемпионом мира по боксу
Азарян завоевал серебро ЧЕ в синхронных прыжках на батуте
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
МИД РФ: Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по вопросу Карабаха По ее словам, «Россия как страна посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования карабахского конфликта»
Трамп грозит Турции серьезными санкциями Если Анкара не освободит пастора Эндрю Брансона, Вашингтон готов пойти на серьезные санкции против Турции
Эстония первой в Европе ввела бесплатный проезд на автобусах в большинстве регионов страны В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров стал обвиняемым по делу о свержении конституционного строя Армении 26 июля Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты