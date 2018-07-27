Мхитарян: В «Арсенале» мне нравится больше, чем в «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что в лондонском клубе он чувствует себя более комфортно, чем в «Манчестер Юнайтед», где играл ранее.

«В жизни ты должен быть готов к любой ситуации. У меня был трудный момент в карьере, но я постарался оставить его позади. Может быть, что-то пошло не так, как я хотел, но жизнь продолжается»,- отметил футболист, пишет Soccer.ru.

По его словам, «Арсенал» всегда играл в наступательный футбол.

«При (тренере МЮ Жозе) Моуриньо команда играет иначе. Я никого не хочу критиковать, это разные философии. Я просто хочу сказать, что в «Арсенале» мне нравится больше, чем в МЮ. Здесь другая философия, другой стиль игры и сам клуб тоже другой»,- подчеркнул Мхитарян.

Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе 2018 года в обмен на Алексиса Санчеса.