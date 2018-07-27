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Telegram запускает новую функцию для авторизации пользователей – Passport

Telegram запускает новую функцию для авторизации пользователей – Passport
27 июля 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Мессенджер Telegram объявил о запуске новой функции для авторизации пользователей – Telegram Passport. Это единый способ для авторизации пользователей в сервисах, где нужно подтверждение личности, объясняет Telegram.

Функция позволяет один раз загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, которые требуют подтверждения личности. Раньше одни и те же документы для каждого нового приложения нужно было загружать отдельно, пишет Telegram.

Все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке Telegram и будут защищены шифрованием, обещает Telegram. Сам мессенджер не получит к ним доступ, и, когда пользователь делится данными, они попадают напрямую к получателю, пишут «Ведомости».

Telegram Passport может собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, следует из опубликованного руководства для разработчиков по использованию новой функции.

Telegram уже предлагает опробовать новую функцию в платежной системе ePayments.com – британской платежной системе, которая работает и в России. На сайте ePayments.com есть специальная кнопка «регистрация через Telegram», при нажатии которой сервис переводит пользователя в мессенджер. А тот сообщает, что EpaymentsKYCBot хочет получить доступ к персональным данным пользователя, чтобы зарегистрировать его в своих сервисах. После введения пароля для Telegram (который создавался при двухфакторной авторизации в мессенджере) появляется окно с перечнем запрошенной информации (персональные данные и e-mail).

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Telegram запускает «паспорта» пользователей
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