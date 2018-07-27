Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров стал обвиняемым по делу о свержении конституционного строя Армении
27 июля 2018 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральному секретарю Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковнику Юрию Хачатурову предъялено обвинение в свержении конституционного строя Армении. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении.
«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», - отмечается в сообщении ССС.
В суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана следователем представлено ходатайство об избрании в отношении Хачатурова меры пресечения в виде заключения под стражу.
26 июля Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты.
1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года Хачатуров является генеральным секретарем ОДКБ.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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