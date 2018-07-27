Эстония первой в Европе ввела бесплатный проезд на автобусах в большинстве регионов страны

PanARMENIAN.Net - Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами, сообщила министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

Тем самым, по ее словам, власти страны хотят остановить уход сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами страны, пишет Deutsche Welle.

В 2017 году парламент Эстонии поставил цель до 2030 года удерживать расход традиционных видов горючего на уровне 2012 года. «То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения», - указала Симсон.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост числа автомобилей за последние годы. По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.

В отличие от Таллина, общественным транспортом в 11 эстонских уездах, отменивших плату за проезд, могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов. Этот проект финансируется из государственного бюджета.