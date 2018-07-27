Трамп грозит Турции серьезными санкциями
27 июля 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - США пригрозили Турции серьезными мерами, если она не освободит американского пастора, обвиненного в терроризме и шпионаже.
Глава Белого дома Дональд Трамп 26 июля потребовал от Анкары освободить Эндрю Брансона, проведшего почти два года в турецкой тюрьме, и предупредил, что Соединенные Штаты готовы наложить «жесткие санкции» на своего союзника по НАТО.
«Он сильно страдает. Этот невиновный глубоко верующий человек должен быть немедленно освобожден!»- заявил Трамп о 50-летнем пасторе, пишет Deutsche Welle.
Вице-президент США Майк Пенс также заявил, что если Анкара не примет незамедлительных шагов по освобождению Эндрю Брансона и не выпустит его на родину, Вашингтон «введет против Турции серьезные санкции».
25 июля 50-летний евангелический пастор Брансон, проведший почти два года в турецкой тюрьме, был выпущен судом в Измире из заключения под домашний арест. По информации официального турецкого информагентства Anadolu, это было связано с состоянием его здоровья.
Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину ему ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Брансону, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы.
До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.
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