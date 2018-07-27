В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
27 июля 2018 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Вайоцзорской области Армении открылся первый в стране отель из контейнеров с новыми архитектурными решениями, «зеленой» ориентацией и видением развития активного туризма.
В основе концепции строительства гостиницы с 10 номерами - переработка и повторное использование контейнеров, в результате чего удалось получить интересный проект. Несмотря на то, что в разных странах уже существует подобная практика, эта идея была успешно реализована в Армении впервые.
В беседе с PanARMENIAN.Net основатель и автор идеи отеля Геворк Гаспарян сказал, что он вдохновился зарубежным опытом и решил реализовать инициативу в деревне Ехегис.
«Выбор места в какой-то степени обусловлен тем, что ущелье Ехегис представляет большой интерес для любителей походов и активного туризма. Вообще Вайоцдзорская область имеет богатое историческое и культурное наследие, и здесь можно несколько дней подряд найти занятия для туристов с различными предпочтениями - от классического туризма до внедорожных туров и походов, езды на велосипеде и горнолыжного туризма, в зависимости от погодных условий»,- отметил Гаспарян.
«Нам удалось получить уникальный стиль - с интересными решениями, не похожий на какое-либо традиционное архитектурное направление. Это также хороший опыт переработки»,- добавил основатель отеля.
При строительстве отеля «Ареви» («Солнечный») использовались только экологически чистые материалы, несколько видов туфа для внутренней отделки, дерево, железо и стекло, звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
Гаспарян добавил, что в ближайшем будущем планируют открыть летний бар на крыше отеля.
В строительстве принимали участие местные жители, и сегодня участие местной общины является одним из ключевых компонентов проекта: персонал набран из жителей села Ехегис, продукты тоже местные.
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