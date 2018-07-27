Квартальная прибыль Amazon увеличилась в 13 раз и впервые превысила $2 млрд
27 июля 2018 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon увеличил чистую прибыль во II квартале 2018 г. почти в 13 раз. Показатель впервые превысил $2 млрд. Компании удалось нарастить чистую прибыль в том числе благодаря росту показателей профильного бизнеса розничной торговли, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что чистая прибыль в апреле - июне выросла до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась почти на 40% - с $37,96 млрд до $52,90 млрд.
Операционная прибыль компании в минувшем квартале также увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд.
Издание отмечает, что отчет о рекордных показателях компании миллиардера Джеффа Безоса появился на фоне отчетности Facebook, которая разочаровала инвесторов.
Стоимость акций социальной сети Марка Цукерберга снизилась почти на 20%, а компания потеряла более чем $120 млрд рыночной капитализации.
Сейчас Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение - Amazon Web Services (AWS).
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