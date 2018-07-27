В Российской государственной библиотеке покажут работы Айвазовского

PanARMENIAN.Net - Произведения Тициана, Ивана Айвазовского, Наталии Гончаровой и других знаменитых художников покажут в Российской государственной библиотеке в Москве в рамках Салона высокого искусства и дизайна в конце сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«25-30 сентября 2018 года в Москве, в Ивановском зале Российской государственной библиотеки, пройдет Салон высокого искусства и дизайна. Будут представлены шедевры Тициана, Эль Греко, Ренуара, Гончаровой, Рериха, Экстер, Коровина, Айвазовского и других великих художников», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Произведения для салона предоставили парижские галереи Le Minotaure, Vallois, Lucas Ratton, Hom Le Xuan, а также галереи ABA (Нью-Йорк), Maison d'Art (Монте-Карло) и другие.

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.