Адвокат: Генсеку ОДКБ непонятно, в чем его обвиняют в Армении

PanARMENIAN.Net - Генеральному секретарю Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковнику Юрию Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему Специальной следственной службой Армении обвинения. Об этом заявил 27 июля в беседе с журналистами его адвокат Мигран Погосян.

«До этого момента моему подзащитному не объяснили характер и основания обвинения. Ему непонятно, в чем его обвиняют», – сказал Погосян, пишет Panorama.am.

Суд возобновит рассмотрение представленного Специальной следственной службой Армении ходатайства об избрании в отношении Юрия Хачатурова меры пресечения в виде заключения под стражу в 18:00 по Еревану, заседание перенесено. Адвокат сообщил журналистам, что заседание перенесено для ознакомления с обвинением.

Юрию Хачатурову предъялено обвинение в свержении конституционного строя Армении.«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», - отмечается в сообщении ССС.В суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана следователем представлено ходатайство об избрании в отношении Хачатурова меры пресечения в виде заключения под стражу.