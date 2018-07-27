Роналду должен заплатить Испании €19 млн для избежания тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиненный в неуплате налогов, достиг договоренностей с налоговыми органами Испании, чтобы избежать тюремного заключения. Роналду предстоит, в частности, уплатить штраф в размере 3,2 млн евро.

Кроме того, 33-летний футболист должен вернуть 5,7 млн евро - именно такую сумму налогов он, как полагает следствие, утаил от властей, - а также набежавшие проценты в размере 1 млн евро и по 250 евро за каждый день двухлетнего тюремного заключения, к которому он мог быть приговорен. В итоге сумма, которую предстоит заплатить известному португальскому футболисту, может составить примерно 19 млн евро, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Испанское законодательство предусматривает замену реального срока на условный, если он не превышает двух лет и речь идет о впервые совершенном преступлении. В связи с этим Роналду, по всей вероятности, в любом случае удалось бы избежать тюремного заключения.

Испанская юстиция обвинила нападающего мадридского «Реала», ныне выступающего за «Ювентус», в неуплате налогов с 2011 по 2014 годы. Изначально ему грозило тюремное заключение сроком до трех с половиной лет и штраф до 28 млн евро. Сам футболист утверждал, что никогда не пытался уклониться от уплаты налогов. В июне стало известно, что Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на штраф в 18,8 млн евро и лишение свободы сроком на два года условно.