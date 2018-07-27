Пашинян: Создание общего рынка газа ЕАЭС придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Создание общего рынка газа ЕАЭС придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на проходящем 27 июля в Санкт-Петербурге заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи я подтвердил полную приверженность Республики Армения взятым международным обязательствам, в том числе и в рамках ЕАЭС. Я обозначил нашу готовность и заинтересованность в активном взаимодействии с партнерами по ЕАЭС в целях практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, модернизации и повышении конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц посредством реализации принципов, заложенных в Договоре о ЕАЭС»,- отметил Пашинян.

Он выразил уверенность, что реализация достигнутых на заседании договоренностей позволит в дальнейшем, учитывая особенности стран, обеспечить необходимые условия для функционирования органов ЕАЭС.

«Считаем, что общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами, повысит уровень интеграции и конкурентоспособности экономик государств-членов, уровень надежности, доступности и качества газоснабжения потребителей, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в союзе, положительно повлияет на процесс ценообразования», – добавил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 июля отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург.