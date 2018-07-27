Пашинян: Создание общего рынка газа ЕАЭС придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества
27 июля 2018 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Создание общего рынка газа ЕАЭС придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на проходящем 27 июля в Санкт-Петербурге заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
«Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи я подтвердил полную приверженность Республики Армения взятым международным обязательствам, в том числе и в рамках ЕАЭС. Я обозначил нашу готовность и заинтересованность в активном взаимодействии с партнерами по ЕАЭС в целях практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, модернизации и повышении конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц посредством реализации принципов, заложенных в Договоре о ЕАЭС»,- отметил Пашинян.
Он выразил уверенность, что реализация достигнутых на заседании договоренностей позволит в дальнейшем, учитывая особенности стран, обеспечить необходимые условия для функционирования органов ЕАЭС.
«Считаем, что общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами, повысит уровень интеграции и конкурентоспособности экономик государств-членов, уровень надежности, доступности и качества газоснабжения потребителей, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в союзе, положительно повлияет на процесс ценообразования», – добавил Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 июля отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург.
Самое значимое
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Убит азербайджанский военнослужащий: Минобороны страны не комментирует Согласно другой информации, Мамедов был застрелен сослуживцем в воинской части из-за того, что не назвал пароль
Роналду должен заплатить Испании €19 млн для избежания тюрьмы Роналду предстоит, в частности, уплатить штраф в размере 3,2 млн евро
Адвокат: Генсеку ОДКБ непонятно, в чем его обвиняют в Армении «До этого момента моему подзащитному не объяснили характер и основания обвинения. Ему непонятно, в чем его обвиняют», – сказал Погосян
В Российской государственной библиотеке покажут работы Айвазовского Произведения для салона предоставили парижские галереи Le Minotaure, Vallois, Lucas Ratton, Hom Le Xuan, а также галереи ABA (Нью-Йорк), Maison d"Art (Монте-Карло) и другие