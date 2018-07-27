Лавров позвонил главе МИД Армении
27 июля 2018 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 июля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Были обсуждены отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.
Ранее состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Самое значимое
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
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