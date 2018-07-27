Лавров позвонил главе МИД Армении

PanARMENIAN.Net - 27 июля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Были обсуждены отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Ранее состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.