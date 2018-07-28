Пашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предварительных условий
28 июля 2018 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Это Турция закрыла границу с Арменией. С нашей стороны граница всегда была открыта. Турция должна принять решение об открытии границы», - отметила премьер.
Пашинян подчеркнул, что Ереван готов к установлению дипломатических отношений с Анкарой без предварительных условий. По словам премьера, Армения привержена урегулированию проблем в регионе, включая карабахский конфликт, с помощью переговоров и мирными методами.
«Мы готовы быть конструктивным для того, чтобы регион стал более безопасным, мирным и процветающим», - заявил Пашинян.
Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать Геноцид армян в Османской империи.
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