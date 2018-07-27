В ОДКБ не располагают информацией об обвинениях властей Армении в отношении Хачатурова
27 июля 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Об этом заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов.
«Как и было ранее сообщено, в июле генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отбыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 мая 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает», - отметил пресс-секретарь, пишет ТАСС.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения.
1 марта 2008 года Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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