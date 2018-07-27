Убит азербайджанский военнослужащий: Минобороны страны не комментирует

PanARMENIAN.Net - 26 июля в одной из воинских частей Азербайджана, дислоцированных в Халхале, был убит азербайджанский военнослужажий Мамедов Ариф Микаил оглу, призванный из поселка РТС Бейлаганского района, 1999 года рождения. Об этом сообщает азербайджанский оппозиционный сайт Meydan TV со ссылкой на родственников солдата.

Они сказали, что военнослужащий был убит в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе. Однако, согласно другой информации, Мамедов был застрелен сослуживцем в воинской части из-за того, что не назвал пароль.

Министерство обороны Азербайджана на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию не отреагировало.

Как отмечает издание, аналогичный инцидент имел место в августе 2017 года в селе Алибейли в восточной части Тавуша. Тогда военнослужащие ВС Азербайджана Ахмедов Шахин Шамистан оглу 1986 г.р. и Мусаев Вахид Вугар оглу 1998 г.р. были также застрелены сослуживцами из-за незнания пароля.