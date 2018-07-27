Убит азербайджанский военнослужащий: Минобороны страны не комментирует
27 июля 2018 - 19:29 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 июля в одной из воинских частей Азербайджана, дислоцированных в Халхале, был убит азербайджанский военнослужажий Мамедов Ариф Микаил оглу, призванный из поселка РТС Бейлаганского района, 1999 года рождения. Об этом сообщает азербайджанский оппозиционный сайт Meydan TV со ссылкой на родственников солдата.
Они сказали, что военнослужащий был убит в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе. Однако, согласно другой информации, Мамедов был застрелен сослуживцем в воинской части из-за того, что не назвал пароль.
Министерство обороны Азербайджана на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию не отреагировало.
Как отмечает издание, аналогичный инцидент имел место в августе 2017 года в селе Алибейли в восточной части Тавуша. Тогда военнослужащие ВС Азербайджана Ахмедов Шахин Шамистан оглу 1986 г.р. и Мусаев Вахид Вугар оглу 1998 г.р. были также застрелены сослуживцами из-за незнания пароля.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
В ОДКБ не располагают информацией об обвинениях властей Армении в отношении Хачатурова 1 марта 2008 года Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ
Лавров позвонил главе МИД Армении Были обсуждены отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений
Пашинян: Создание общего рынка газа ЕАЭС придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества Он выразил уверенность, что реализация достигнутых на заседании договоренностей позволит в дальнейшем, учитывая особенности стран
Роналду должен заплатить Испании €19 млн для избежания тюрьмы Роналду предстоит, в частности, уплатить штраф в размере 3,2 млн евро