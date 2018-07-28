Экс-президент Армении Кочарян арестован
28 июля 2018 - 00:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд первой инстанции в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте экс-резидента Армении Роберта Кочаряна.
Кочарян арстован на два месяца, заявил адвокат экс-президента Арам Орбелян, сообщает радиостанция «Свобода».
Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году, когда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна. Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.
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