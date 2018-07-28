Генсек ОДКБ будет отпущен под залог
28 июля 2018 - 00:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, проходящий в качестве обвиняемого по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в Ереване, будет отпущен под залог.
Об этом сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян. Залог составит 5 млн драм - около $10 тыс.
Ранее суд принял решение об аресте на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Кочарян, Хачатуров и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян обвиняются в свеержении государственного строя в ходе событий февраля-марта 2008 года в Ереване. Результаты прошедших тогда президентские выборов, на которых, по официальным данным, победил Серж Саргсян, были оспорены оппозицией во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном. Массовые протесты были разогнаны дважды - в ночь на 1 и на 2 марта. В результате столкновений было убито 10 человек, убийства не раскрыты до сих пор.
Раскрытие событий 1 марта - одно из ключевых обещаний пришедшей в апреле-мае 2018 года к власти армянской оппозиции во главе с действующим премьером Николом Пашиняном. Сам Пашинян был обвиняемым по делу о событиях в рамках расследования, инициированного предыдущей властью. Действующий премьер был приговорен к 8 годам заключения, но вышел по амнистии.
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