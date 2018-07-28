«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ сериала «Касл-рок» по книге Стивена Кинга
28 июля 2018 - 10:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Яндекс» договорилась с Warner Bros. International Television Distribution о покупке нескольких сериалов. Один из них – «Касл-рок», снятый по книге Стивена Кинга.
Это первый эксклюзивный сериал, который «Яндекс» приобрел для своего видеосервиса, сказал представитель компании. Фильм будет доступен пользователям «Кинопоиска» с подпиской «Яндекс.Плюс», говорится в сообщении компании, пишут «Ведомости».
Сериал создан Стивеном Кингом и Джей Джей Абрамсом, которые вместе экранизировали роман Кинга «11.22.63». Исполнительными продюсерами выступили в том числе Джей Джей Абрамс, Стивен Кинг. Сериал выпущен компаниями Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.
В ближайшие месяцы владельцам подписки «Яндекс.Плюс» станут доступны еще несколько сериалов Warner Bros. International Television Distribution и других производителей.
«Яндекс» сообщил об открытии онлайн-кинотеатра на сервисе «Кинопоиска» в конце мая. Компания дополнила раздел «Онлайн», где можно посмотреть фильмы в высоком качестве. Большую часть фильмов на «Кинопоиске» можно смотреть бесплатно и с рекламой, а премьеры – брать в аренду или покупать, говорится в сообщении «Яндекса».
О планах «Яндекса» создать собственный сервис кинопоказа стало известно в октябре 2017 г. В начале 2018 г. компания добавила на главную страницу фильмы и сериалы. Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании - «Кинопоиске», «Яндекс. Телепрограмме» и «Яндекс. Видео», говорила «Ведомостям» директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Прежде фильмы на «Яндексе» можно было смотреть бесплатно, но с рекламой.
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