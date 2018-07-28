Госдеп: США обратились с последовательным призывом к властям Армении расследовать дело «1 марта»
28 июля 2018 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты Америки обратились с последовательным призывом к властям Армении провести серьезное, внушающее доверия и независимое расследование событий 1-2 марта 2008 года. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США, комментируя предъявленное второму президенту РА Роберту Кочаряну в рамках дела о событиях 1-2 марта 2008 года обвинение в свержении конституционного строя, пишет радио «Голос Америки».
«Мы продолжаем акцентировать внимание наших армянских коллег на том, что важно уважать международно признанные стандарты осуществления правосудия», – добавил официальный представитель Госдепа.
Ранее суд первой инстанции в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте экс-резидента Армении Роберта Кочаряна. Кочарян арстован на два месяца, заявил адвокат экс-президента Арам Орбелян.
Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году, когда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна. Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.
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