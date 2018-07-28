«Спасибо, что не посадили в тюрьму»: Славянку с ребенком не пустили в Баку из-за «армянской» внешности

PanARMENIAN.Net - Известный блогер Лена Миро рассказала, что ее подругу-славянку не пустили в Азербайджан, посчитав похожей на армянку.

«Мою подругу, брюнетку с огромными глазами, развернули прямо на паспортном контроле в Баку. Прилетела посмотреть достопримечательности, ага. Погулять, оставить денег в гостинице, ресторанах. Не нужны оказались ее деньги азербайджанцам. Причина? Вы будете ржать - целый консилиум азербайджанских пограничников решал, похожа она на армянку или нет. В конце концов, решили - похожа. Спасибо, что не посадили в тюрьму»,- написала блогер в своем ЖЖ.

По словам Миро, кроме больших глаз и темных волос, ничего армянского в ее подруге нет, она - славянка, родители из Польши и Белоруссии.

«И ребенок у вас - армянский», - заявили бдительные азербайджанские погранцы, посмотрев на дочку подруги с голубыми глазами, чей папа - немец. «Кто может поручиться в Баку, что вы не армянка?». В общем, пытали подругу три часа, но так и не впустили»,- написала блогер.

Она отметила, что армян, людей с армянскими корнями или фамилиями не пускают в Азербайджан. Миро привела в пример резонансную историю с российской певицей Зарой Мгоян, которую пригласили в Баку на ежегодный фестиваль «Жара».

«Азербайджанцы возмущены! Во-первых, фамилия - армянская. Ну и что, что езидка, а не армянка? Плевать, что родилась в России. А, во-вторых, песня армянская в репертуаре есть! Заре бакинские зрители обещают устроить бойкот. А я думаю, что пограничники ее еще могут вообще не впустить. Азербайджан - страна, где армяне - персоны нон-грата»,- отметила Миро.

Блогер задается вопросом, почему в Азербайджане такое отношение к армянам.

«Нет-нет, я помню про Нагорный Карабах, когда маленькая Армения победила большой Азербайджан. Обидно, наверное, но это - игры политиков, в которых пострадали не только азербайджанцы, но и армяне. Простой народ-то чего так злится?! Может, хватит уже так себя вести? Как считаете?» - отмечает Миро.

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