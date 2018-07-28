// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Спасибо, что не посадили в тюрьму»: Славянку с ребенком не пустили в Баку из-за «армянской» внешности

«Спасибо, что не посадили в тюрьму»: Славянку с ребенком не пустили в Баку из-за «армянской» внешности
28 июля 2018 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный блогер Лена Миро рассказала, что ее подругу-славянку не пустили в Азербайджан, посчитав похожей на армянку.

«Мою подругу, брюнетку с огромными глазами, развернули прямо на паспортном контроле в Баку. Прилетела посмотреть достопримечательности, ага. Погулять, оставить денег в гостинице, ресторанах. Не нужны оказались ее деньги азербайджанцам. Причина? Вы будете ржать - целый консилиум азербайджанских пограничников решал, похожа она на армянку или нет. В конце концов, решили - похожа. Спасибо, что не посадили в тюрьму»,- написала блогер в своем ЖЖ.

По словам Миро, кроме больших глаз и темных волос, ничего армянского в ее подруге нет, она - славянка, родители из Польши и Белоруссии.

«И ребенок у вас - армянский», - заявили бдительные азербайджанские погранцы, посмотрев на дочку подруги с голубыми глазами, чей папа - немец. «Кто может поручиться в Баку, что вы не армянка?». В общем, пытали подругу три часа, но так и не впустили»,- написала блогер.

Она отметила, что армян, людей с армянскими корнями или фамилиями не пускают в Азербайджан. Миро привела в пример резонансную историю с российской певицей Зарой Мгоян, которую пригласили в Баку на ежегодный фестиваль «Жара».

«Азербайджанцы возмущены! Во-первых, фамилия - армянская. Ну и что, что езидка, а не армянка? Плевать, что родилась в России. А, во-вторых, песня армянская в репертуаре есть! Заре бакинские зрители обещают устроить бойкот. А я думаю, что пограничники ее еще могут вообще не впустить. Азербайджан - страна, где армяне - персоны нон-грата»,- отметила Миро.

Блогер задается вопросом, почему в Азербайджане такое отношение к армянам.

«Нет-нет, я помню про Нагорный Карабах, когда маленькая Армения победила большой Азербайджан. Обидно, наверное, но это - игры политиков, в которых пострадали не только азербайджанцы, но и армяне. Простой народ-то чего так злится?! Может, хватит уже так себя вести? Как считаете?» - отмечает Миро.

Читайте также:Азербайджанцы возмущены возможным приездом певицы Зары в Баку: У нее армянская фамилия

Ссылки по теме:
Запись Лены Миро в ЖЖ
 Самое значимое
Пашинян - радиостанции «Эхо Москвы»: Я был бы рад, если бы сын Алиева тоже служилПашинян - радиостанции «Эхо Москвы»: Я был бы рад, если бы сын Алиева тоже служил
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом
Глава Минобороны НКР: Если возникнет необходимость, нанесем удар по Мингечаурской ГЭСГлава Минобороны НКР: Если возникнет необходимость, нанесем удар по Мингечаурской ГЭС
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Российские пранкеры от лица Пашиняна пригласили Юнкера на шашлыки в ЕреванРоссийские пранкеры от лица Пашиняна пригласили Юнкера на шашлыки в Ереван
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
Пашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны БакуПашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны Баку
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане
Баку начал преследование посетившего Азербайджан блогера-армянина из Белоруссии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Эрдоган в сентябре впервые с 2014 года посетит Германию с государственным визитом Это будет первый визит Эрдогана в Берлин с тех пор, как он был избран главой турецкого государства
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ «Армения строго привержена обязательству по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах в этом направлении»
В новых «Звездных войнах» появится умершая в 2016 году принцесса Лея В апреле фанаты «Звездных войн» запустили петицию, в которой потребовали от студии Disney взять Мэрил Стрип на роль принцессы Леи
Белый дом: Трамп готов ехать в Москву на встречу с Путиным В администрации Трампа также подтвердили, что президент США ждет визита своего российского коллеги в Вашингтон после 1 января 2019 года