Пашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта
28 июля 2018 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов обсудить урегулирование карабахского конфликта в ходе личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сам Пашинян заявил в интервью Al-Jazeera.
«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», - сказал премьер.
По его словам, переговоры возможны исключительно в мирной атмосфере между странами.
«У нас есть реальная воля и реальное желание мирно разрешить этот конфликт. Мы готовы к переговорам, но я настаиваю, что мы не собираемся ничего делать в атмосфере запугивания. Важно создать атмосферу мира»,- сказал Пашинян.
Премьер Армении выразил уверенность, что Баку сознательно обостряет ситуацию вокруг Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). По его словам, таким образом правительство Алиева отвлекает внимание азербайджанцев от внутренних проблем.
Ранее Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах.
«У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить»,- сказал Пашинян.
Самое значимое
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
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