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Пашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта

Пашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта
28 июля 2018 - 12:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов обсудить урегулирование карабахского конфликта в ходе личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сам Пашинян заявил в интервью Al-Jazeera.

«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», - сказал премьер.

По его словам, переговоры возможны исключительно в мирной атмосфере между странами.

«У нас есть реальная воля и реальное желание мирно разрешить этот конфликт. Мы готовы к переговорам, но я настаиваю, что мы не собираемся ничего делать в атмосфере запугивания. Важно создать атмосферу мира»,- сказал Пашинян.

Премьер Армении выразил уверенность, что Баку сознательно обостряет ситуацию вокруг Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). По его словам, таким образом правительство Алиева отвлекает внимание азербайджанцев от внутренних проблем.

Ранее Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах.

«У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить»,- сказал Пашинян.

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Al-Jaseera. Ready to negotiate with Ilham Aliyev: Armenia PM Nikol Pashinyan
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