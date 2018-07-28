МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
28 июля 2018 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения предложила партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ. Об заявил 28 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает МИД РА в Facebook.
«В рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин Республики Армения. Одновременно, учитывая, что речь идет о деле, которое касается занимающего пост генерального секретаря ОДКБ лица, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной деятельности Организации, Армения предложила государствам-партнерам по ОДКБ начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ»,- отметил Балаян.
Он добавил, что «Армения строго привержена обязательству по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах в этом направлении».
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, проходящий в качестве обвиняемого по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в Ереване, отпущен под залог.
Второй президент Армении Роберт Кочарян, Хачатуров и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян обвиняются в свеержении государственного строя в ходе событий февраля-марта 2008 года в Ереване. Результаты прошедших тогда президентские выборов, на которых, по официальным данным, победил Серж Саргсян, были оспорены оппозицией во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном. Массовые протесты были разогнаны дважды - в ночь на 1 и на 2 марта. В результате столкновений было убито 10 человек, убийства не раскрыты до сих пор.
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