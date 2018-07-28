Эрдоган в сентябре впервые с 2014 года посетит Германию с государственным визитом

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в конце сентября посетить ФРГ с государственным визитом. Точная дата еще согласовывается, сообщила 28 июля немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Турции.

Это будет первый визит Эрдогана в Берлин с 2014 года.

Правительство ФРГ не подтвердило сообщение, указав, что любой недельный рабочий график федерального канцлера оно обнародует главным образом на предварительной неделе, пишет Deutsche Welle.

По сведениям издания, Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию именно с государственным визитом, который предусматривает самый высокий уровень протокола: встречу с воинскими почестями, прием у президента ФРГ и государственный банкет. Кроме того Эрдоган намерен выступить с речью перед проживающими в ФРГ турками.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились из-за репрессий властей Турции против предполагаемых путчистов и задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджел был освобожден, но правительство ФРГ по-прежнему выражает обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции.