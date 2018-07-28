Эрдоган в сентябре впервые с 2014 года посетит Германию с государственным визитом
28 июля 2018 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в конце сентября посетить ФРГ с государственным визитом. Точная дата еще согласовывается, сообщила 28 июля немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Турции.
Это будет первый визит Эрдогана в Берлин с 2014 года.
Правительство ФРГ не подтвердило сообщение, указав, что любой недельный рабочий график федерального канцлера оно обнародует главным образом на предварительной неделе, пишет Deutsche Welle.
По сведениям издания, Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию именно с государственным визитом, который предусматривает самый высокий уровень протокола: встречу с воинскими почестями, прием у президента ФРГ и государственный банкет. Кроме того Эрдоган намерен выступить с речью перед проживающими в ФРГ турками.
Отношения между Берлином и Анкарой обострились из-за репрессий властей Турции против предполагаемых путчистов и задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджел был освобожден, но правительство ФРГ по-прежнему выражает обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ «Армения строго привержена обязательству по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах в этом направлении»
Пашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта «Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», - сказал премьер
«Спасибо, что не посадили в тюрьму»: Славянку с ребенком не пустили в Баку из-за «армянской» внешности По словам Миро, кроме больших глаз и темных волос, ничего армянского в ее подруге нет.
Госдеп: США обратились с последовательным призывом к властям Армении расследовать дело «1 марта» «Мы продолжаем акцентировать внимание наших армянских коллег на том, что важно уважать международно признанные стандарты осуществления правосудия»