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За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз

За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз
28 июля 2018 - 15:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 22 по 28 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и продолжили предпринимать необходимые шаги для организации уверенной защиты боевых позиций.

В период с 15 по 21 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1300 выстрелов.

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