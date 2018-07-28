Пашинян и Лукашенко обсудили предъявление армянской стороной обвинений генсеку ОДКБ
28 июля 2018 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - По инициативе армянской стороны 28 июля состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко и Пашинян обсудили активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.
Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота между Белоруссией и Арменией. В то же время Лукашенко и Пашинян сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации.
Лидеры стран рассмотрели и комплекс вопросов, касающихся развития Евразийского экономического союза, в том числе итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран ЕАЭС.
Юрию Хачатурову предъялено обвинение в свержении конституционного строя Армении. «На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», - отмечается в сообщении ССС.
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, проходящий в качестве обвиняемого по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в Ереване, отпущен под залог.
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