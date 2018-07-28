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Кобзон не впадал в кому: Семья артиста опровергла слухи

Кобзон не впадал в кому: Семья артиста опровергла слухи
28 июля 2018 - 15:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Сестра депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель опровергла информацию о том, что артист находится в коме.

По ее словам, Кобзон сидит и пьет кофе с супругой и медсестрой.

«Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — поведала Кандель, пишет Lenta.ru со ссылкой на RT.

Также сестра Кобзона подчеркнула, что артист находится на плановом лечении. «Ему положено это лечение из-за его болезни… Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — указала Кандель.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Иосиф Кобзон впал в кому. По информации канала, состояние певца в ночь на 28 июля резко ухудшилось.

27 июля РЕН ТВ сообщил, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Ссылки по теме:
Ren.tv: Кобзон впал в кому
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