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МИД РФ: Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека ОДКБ

МИД РФ: Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека ОДКБ
28 июля 2018 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД России выступил с комментарием в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении по вопросу замены генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Ранеепресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Армения предложила партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ.

«В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении по вопросу замены генерального секретаря ОДКБ считаем нужным информировать, что необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армении Зограбом Мнацаканяном 27 июля.

В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване»,- говорится в комментарии МИД РФ.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, проходящий в качестве обвиняемого по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в Ереване, отпущен под залог.

Второй президент Армении Роберт Кочарян, Хачатуров и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян обвиняются в свеержении государственного строя в ходе событий февраля-марта 2008 года в Ереване.

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