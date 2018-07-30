Гражданам Армении чаще всего на постсоветском пространстве отказывают в шенгене в Германию
30 июля 2018 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Среди граждан постсоветских стран шенгенскую визу в Германию сложнее всего получить гражданам Армении. Им чаще всего отказывают, пишет Deutsche Welle.
Так, с 2008 по 2017 год граждане Армении подали 120.490 заявлений на оформление немецких турвиз. В 8,4% случаях был получен отказ.
Похожим образом дела обстоят и в соседнем Азербайджане, а также странах Центральной Азии - Узбекистане и Киргизии. При этом отмечается, что за последнее десятилетие статистика отказов в шенгенской визе здесь практически не изменилась.
Гражданам России и Белоруссии легче оформить туристическую шенгенскую визу в Германию.За период с 2008 по 2017 годы россияне подали свыше 3,5 млн заявлений на оформление немецких турвиз. За ними следуют граждане Белоруссии и Казахстана - 635 тысяч и 367 тысяч запросов соответственно.
В МИД Германии отказались называть изданию конкретные причины отказов, ограничившись общими формулировками. В ведомстве пояснили, что решение о выдаче визы принимается посольством ФРГ в конкретной стране на основе объективных критериев.
К примеру, претендент на получение визы должен доказать, что располагает достаточным количеством денежных средств для поездки в Германию, или же имеет там друзей или родственников, готовых взять расходы на себя. Предположение о том, что решение о выдаче визы зачастую зависит от того, гражданином какой страны человек является, в министерстве опровергли.
Тем не менее многие эксперты полагают, что это не всегда соответствует действительности. В ряде исследований отмечается, что западные страны нередко принимают решение о выдаче визы, исходя из неофициальных критериев. В частности, в основе отказа могут лежать такие причины, как неблагоприятная внутриполитическая и экономическая ситуация, высокие темпы эмиграции или повышенный уровень террористической угрозы в данной стране.
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