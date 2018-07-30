РПА обещает вынести вопрос ареста экс-президента Армении на международные платформы

PanARMENIAN.Net - Парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА) выступила с заявлением по поводу ареста второго президента РА Роберта Кочаряна. В заявлении отмечается, что РПА вынесет вопрос ареста экс-президента Армении на международные платформы.

«Фракция РПА Национального собрания Армении, ознакомившись с обвинением по уголовному делу, возбужденному против второго президента РА, 1-го президента Республики Арцах, и решением о его аресте, заявляет:

Этот процесс не имеет никакой связи с демократией, верховенством права и независимостью судебной системы.

Возбужденное уголовное дело сильно навредит внутриполитическим развитиям Армении. Подобным безосновательным обвинением в стране поощряются тенденции общественного раскола, которые становятся более опасными на фоне сформировавшихся вокруг Армении и Арцаха вызывающих крайнюю обеспокоенность вызовов»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что возбужденное уголовное дело «проблематично с точки зрения законности, особенно, с точки зрения конституционности, что может привести не только к нарушению основополагающих свобод и прав человека, но и снизить авторитет Армении на международных площадках, в том числе и в правовых инстанциях».

В РПА заявляют, что Специальная следственная служба Армении, генеральная прокуратура и суды РА обязаны надлежащим образом гарантировать положения Конституции РА и руководствоваться исключительно Конституцией РА, требованиями и регулировками законов Армении и международных соглашений.

«Фракция Республиканской партии Армении об этом вопросе и развитиях вокруг него заявит через парламентские дипломатические каналы на соответствующих международных платформах и в соответствующих форматах»,- говорится в заявлении.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года экс-президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», - отмечается в сообщении ССС.

26 июля Кочарян был вызван на допрос в ССС в качестве свидетеля по делу о событиях в Ереване 1 марта 2008 года.