В Ереване считают неэффективными публичные обсуждения отзыва генсека ОДКБ Хачатурова

PanARMENIAN.Net - Публичные обсуждения и разъяснения по поводу процедуры отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Ереване считают неэффективными. Об этом заявил «Интерфаксу» высокопоставленный источник в Ереване на просьбу прокомментировать заявление высокопоставленного дипломатического источника в Москве о том, что прозвучавшие из Еревана заявления о начале процедуры замены генсека ОДКБ непрофессиональны.

«Считаем неэффективными публичные обсуждения и разъяснения по поводу устава, правил процедуры и других документов ОДКБ, которые нам хорошо известны, и в строгом соответствии с которыми Армения и выстраивает сотрудничество в рамках организации», - отметил источник в Ереване.

«С нашими российскими коллегами у нас конструктивный и содержательный диалог по всем направлениям двусторонней и многосторонней повестки дня, который осуществляется в духе армяно-российских союзнических отношений и по устоявшимся надежным каналам общения», - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД России заявили, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ. «В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», - говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил «Интерфаксу», что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны.

«Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам-членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации», - сказал собеседник агентства.

«Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства», - отметил источник.

По его словам, «если в Ереване решили, что господин Хачатуров теперь их не устраивает на данном посту, то от Армении в ОДКБ должно поступить соответствующее письменное уведомление, и только после этого будет запущена официальная процедура и не «замены генсека», а прекращения его полномочий»".

Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.