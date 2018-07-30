Армянские танкисты заняли первое место в своей группе на танковом биатлоне в России
30 июля 2018 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские танкисты завершили свое выступление на международном конкурсе «Танковый биатлон» в России, заняв первое место в своей группе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.
Он отметил, что свое выступление военнослужащие срочной службы Арман Арутюнян, Левон Ованисян, и Зограб Зограбян завершили первым местом в группе, поразив больше всего мишеней – пять из пяти.
«Наши ребята заняли первое место в индивидуальной гонке, оставив за собой танковые команды Киргизии, Вьетнама и Мьянмы», - отметил Ованисян.
29 июля на полигоне Алабино в рамках АрМИ-2018 прошел второй день международного конкурса «Танковый биатлон», в котором приняли участие экипажи из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Белоруссии, Сербии, Ирана и России.
«Танковый биатлон» в рамках АрМИ проходит на полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа. IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в семи государствах. В них принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.
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