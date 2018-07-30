В одной из российских тюрем пытали и убили армянина

PanARMENIAN.Net - В одной из колоний в России жестоко убили 33-летнего заключенного Гора Овакимяна, однако уголовное дело не было возбуждено, а руководство тюрьмы попыталось скрыть от родственников убитого факт смерти. Об этом изданию «Новая газета» сообщила сестра Овакимяна Ани Симонян.

Гор Овакимян отбывал тюремное наказание в ИК № 6 Владимирской области, в пос. Мелехово.

«Пишу вам с просьбой придать общественному резонансу зверское убийство 33-летнего Гора Овакимяна. 6 июля 2018 г. был убит в результате многочисленных побоев и пыток! Уголовное дело даже не было возбуждено!Администрация колонии скрывала от родственников смерть Гора, чтобы труп признать невостребованным и захоронить с целью сокрытия истинных причин смерти моего брата»,- говорится в письме сестры убитого.

Она отметила, что родственники Овакимяна живут в Москве, и не имели возможности часто навещать его в колонии.

«Долгое время не было новостей, обычно брат раз в месяц звонил с таксофона из колонии, а тут звонка не было. Мы очень обеспокоились. У мамы была паника, предчувствие было. Вечером 11 июля мы позвонили в колонию, и нам сказали, что он жив и здоров, мол, что с ним будет? Но мама была очень обеспокоена, и с утра они с братом поехали в колонию, попросили свидания. И тогда им сообщили, что он умер еще 6 июля. То есть шесть дней прошло. Колония не сообщила об этом родственникам»,- написала Симонян.

Оказалось, что день, когда родственники приехали в колонию, был последним, когда можно было забрать тело. Так как по истечении 7 дней труп могут объявить невостребованным и просто похоронить.

По словам сестры Овакимяна, в колонии родственникам сказали, что при вскрытии присутствовал прокурор, и «там никакого криминала нет». В больнице сказали, что тело уже в морге города Владимира, не в криминальном морге, а в простом.

«Мы видео сняли в городском морге: там следы под мышкой от электрошокера, пальцы на руках и ногах сломаны, половые органы повреждены, на бедре огромная гематома, на пояснице огромная черная полоса, все ягодицы в следах от электрошокера… Там живого места на нем не было, только лицо не тронуто. В морге мы попросили протокол вскрытия, нам не дали. Сказали, что прокурор и судебный эксперт подписали. В справке о смерти указали причиной смерти двухстороннее воспаление легких. Брат здоровый был, он никогда в жизни ни на что не жаловался»,- отметила Симонян.

«Сейчас тело находится в судебно-медицинском морге Владимира. Они не хотели, но мы настояли на том, чтобы сделали повторное вскрытие. Не верится, что укажут истинную причину смерти. Насколько новая комиссия будет объективна, насколько они там взаимосвязаны между собой? Честно говорю, у меня надежды вообще никакой»,- сказала сестра Овакимяна.

Гор Овакимян сидел в этой колонии 4 года. Он был осужден на 8 лет за незаконный оборот наркотиков. По словам родственников, заключенным положено длительное свидание один раз в четыре месяца и один раз в четыре месяца через окошко. Однако Овакимяну не разрешали свидания. За четыре года только один раз разрешили. Во время свидания Гор сказал родственникам, что «свидания разрешают тем, кто работает на администрацию, помогает им. А я не сотрудничаю с ними, поэтому меня избивают и не дают свиданий». Он все время говорил, что его избивают и отправляют в изолированную камеру.

По словам правозащитника Валерия Горбунова, случай с Гором Овакимяном не единичный: «Пытки, издевательства и даже убийства поставлены во Владимирской области на поток, причем это происходит с такой регулярностью, что даже страшно. С марта по сегодняшний месяц уже шесть трупов.

Это происходит в разных учреждениях Владимирской области, но в основном фигурирует Т-2 (тюрьма Владимирский централ), ИК-6 и ИК-3, где областная больница для заключенных. Схема такая: всех заключенных, которые свозятся во Владимирскую область, пропускают через ИК-6, там у них карантин 20 суток. Гор именно там сидел. Заключенных, которые не идут на сотрудничество с администрацией, которые какие-то правонарушения совершают, отправляют на «ломку» в ИК-3.

Там издеваются, бьют. Кто выдерживает все эти пытки, тех уже отправляют добивать на Т-2. Я видел людей, которые себе вскрывали горло, от уха до уха резали лицо, животы резали, чтобы только не попасть на Т-2, чтобы только не попасть на «тройку».

«Сейчас возбудили уголовное дело по статье 109 части 2 — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», то есть неоказания медицинской помощи. Маму Гора признали потерпевшей»,- отметил брат Гора Георг Овакимян.