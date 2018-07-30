США и представители «Талибана» ведут переговоры о перемирии в Афганистане

PanARMENIAN.Net - Встреча представителей правительства США и радикального исламского движения «Талибан» закончилась «очень позитивным сигналом». Об этом сообщают информированные источники. По их словам, на переговорах обсуждался режим прекращение огня в Афганистане.

Представитель «Талибана», который, по собственным словам, был одним из четырех делегатов движения на переговорах, сообщил, что они проходили в отеле в столице Катара Дохе, пишет Deutsche Welle со ссылкой на информагентство Reuters.

Встречу нельзя назвать мирными переговорами, но она положила начало новому формату, отметил источник. По его словам, стороны «в дружественной атмосфере» договорились о проведении новых встреч и улаживании конфликта в Афганистане посредством диалога. При этом «Талибан» настоял на том, чтобы в переговорах не участвовали представители афганского правительства.

Ранее The Wall Street Journal и New York Times сообщали со ссылкой на «Талибан» о встрече участников движения с американской делегацией во главе с представителем Госдепартамента по Южной Азии Элис Уэллс. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В июне режим прекращения огня между талибами и правительством Афганистана соблюдался во время трех первых дней Ураза-байрама - с 15 по 17 июня. В это время по всей стране проходили встречи афганских солдат, талибов и мирных жителей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о продлении перемирия, но «Талибан» отказался продолжать его соблюдение. По информации источников Reuters, новый режим прекращения огня может вступить в силу 22 августа, когда в стране начнутся праздничные дни Ид аль-курбана, посвященного окончанию хаджа.